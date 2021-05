La definizione e la soluzione di: In alcune poesie sono baciate. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Rime

Curiosità/Significato su: In alcune poesie sono baciate La cavalla storna (categoria Stub - poesia) di due versi (distico), composte da endecasillabi canonici. Le rime sono baciate con schema AA BB CC DD. X agosto Ruggero Pascoli Altri progetti Testo 1 ' (107 parole) - 17:44, 22 mag 2019

Altre definizioni con alcune; poesie; sono; baciate; Alcune cadono nel Sole; Non tutte, alcune; L'ente locale che ha sostituito alcune province; Per alcune persone determina gli eventi; Poesie malinconiche; Raccolta di poesie dello Scrittore Rocco Scotellaro; Egli in certe poesie; Poesie liriche; Sono fonte di risate; Possono salvare dai gol; Ci sono quelli a secco; Sono in fondo al corridoio; Sono pari in nove; Ultime Definizioni