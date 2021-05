La definizione e la soluzione di: Le acque in cui è piacevole navigare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Calme

Curiosità/Significato su: Le acque in cui e piacevole navigare Cristoforo Colombo (categoria Voci con modulo citazione e parametro pagina) all'interno del territorio genovese. Colombo stesso afferma in una sua lettera di avere cominciato a navigare a quattordici anni. Durante i suoi viaggi latinizzò 124 ' (15 720 parole) - 03:59, 28 apr 2021

