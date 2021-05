La definizione e la soluzione di: Un'opera teatrale priva di comicità e azione, puramente riflessiva, come La suocera di Terenzio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 16 lettere : Commedia Stataria

Curiosità/Significato su: Un opera teatrale priva di comicita e azione, puramente riflessiva, come La suocera di Terenzio del teatro (Plauto, Terenzio), nella memorialistica e nella filosofia (Lucrezio, Cicerone, Seneca e Publio Cornelio Tacito), così come nella poesia (Virgilio

