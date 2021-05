La definizione e la soluzione di: Sono pari... in tanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : AT

Curiosità/Significato su: Sono pari... in tanti regolare. La somma degli angoli interni di un poligono è pari a tanti angoli piatti quanti sono i suoi lati ( n {\displaystyle n} ), meno due 180 ° × (

Altre definizioni con sono; pari; tanti; A volte sono incompresi; Sono opposti nella bussola; Sono buoni imbottiti; Lo sono anche i cittadini di Dallas; Voga senza pari; Ballo nato a Parigi; Le pari in nero; Un risultato di parità; Sono venti costanti; Gli abitanti del Madagascar; Sono tre negli incontri di boxe fra dilettanti; Gli abitanti d'un capoluogo laziale; Ultime Definizioni