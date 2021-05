La definizione e la soluzione di: Sistema di reti per la cattura di volatili, ormai vietato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Paretaio

Curiosità/Significato su: Sistema di reti per la cattura di volatili, ormai vietato Gengis Khan (categoria Morti per incidente a cavallo) inseguirono fino alla cattura, avvenuta in quanto si arrese per la fame. Il prigioniero fu sottoposto alla kanga, una gogna di legno che lo avrebbe immobilizzato 72 ' (10 462 parole) - 11:40, 16 mag 2021

