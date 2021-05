La definizione e la soluzione di: Senatore in breve. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Sen

Curiosità/Significato su: Senatore in breve Simone Pillon (categoria Senatori della XVIII legislatura della Repubblica Italiana) l'aborto: "Prima o poi in Italia faremo come in Argentina", in TPI, 13 agosto 2018. URL consultato il 18 novembre 2018. Il Senatore Simone Pillon (Lega): 14 ' (1 397 parole) - 17:56, 3 mag 2021

Altre definizioni con senatore; breve; Elettroencefalogramma in breve; Queste in breve; Andati in breve; Il tritolo in breve; Ultime Definizioni