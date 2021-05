La definizione e la soluzione di: Ti seguono in ritirata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RA

Curiosità/Significato su: Ti seguono in ritirata Football Club Internazionale Milano (categoria Voci in vetrina - sport) maggior numero di presenze in nerazzurro è Javier Zanetti, con 858 presenze in 19 stagioni. seguono Giuseppe Bergomi (756 partite in 20 stagioni), Giacinto 104 ' (9 238 parole) - 20:55, 17 mag 2021

