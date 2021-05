La definizione e la soluzione di: Quello alla sbirraglia si prepara in Veneto con pezzetti di pollo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Risotto

