Si può usare per poco

Soluzione 2 lettere : Po'

