La definizione e la soluzione di: Le pari in nero.

Soluzione 2 lettere : EO

Curiosità/Significato su: Le pari in nero Buco nero buco nero è definito orizzonte degli eventi, regione che ne delimita in modo peculiare i confini osservabili. Per le suddette proprietà, il buco nero non 77 ' (9 487 parole) - 20:12, 16 mag 2021

Altre definizioni con pari; nero; Un risultato di parità; Palo... Senza pari; Afferma... a Parigi; Sono... pari nelle cifre; Tutt'altro che nero; Un pregiato legno nero; L'ha nero chi si sveglia male; E' nero e fischia; Ultime Definizioni