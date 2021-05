La definizione e la soluzione di: Ha un foro in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Ago

Curiosità/Significato su: Ha un foro in testa Lamatura lavorazione meccanica che consiste in un foro cilindrico col fondo piatto, che allarga un altro foro coassiale. Viene creata tramite un utensile lamatore. La lamatura 3 ' (299 parole) - 09:43, 24 gen 2020

