La definizione e la soluzione di: Due volte in ingorgo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Go

Curiosità/Significato su: Due volte in ingorgo ingorgo mammario nel seno. Non tutte le donne sperimentano un ingorgo mammario dopo il parto e un certo grado di ingorgo mammario è comunque normale entro pochi giorni 13 ' (1 710 parole) - 06:31, 2 mag 2019

