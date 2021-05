La definizione e la soluzione di: Dividersi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Dividersi

The Hallmarks of Cancer (sezione Capacità di Dividersi indefinitamente) in grado di Dividersi indefinitamente. Hanno invece un numero limitato di divisioni cellulari prima di perdere la capacità di Dividersi (senescenza cellulare) 16 ' (1 690 parole) - 12:17, 18 mar 2021