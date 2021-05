La definizione e la soluzione di: E' conduttrice di calore ma non di elettricità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Aria

Curiosità/Significato su: E conduttrice di calore ma non di elettricita Freni magnetici (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) lastra conduttrice, le correnti parassite generano calore, e quindi il mobile perde energia cinetica. Le proprietà magnetiche della lastra non giocano 12 ' (1 664 parole) - 07:13, 2 lug 2019

