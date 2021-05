La definizione e la soluzione di: Cambiano uno in lungo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LG

Curiosità/Significato su: Cambiano uno in lungo Santena nord con Trofarello, Cambiano e frazione Pessione di Chieri, a ovest con Villastellone, a sud con frazione Fàvari di Poirino. In questo luogo vennero 14 ' (1 519 parole) - 21:59, 12 apr 2021

