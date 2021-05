La definizione e la soluzione di: Cambiano la corda in carta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AT

Curiosità/Significato su: Cambiano la corda in carta Storia della tecnologia (sezione La scoperta dei metalli) passatoie. Nacque infine la corda realizzata dapprima in giunco o in fibre di palma, un oggetto destinato a diventare di uso comune in particolare nell'edilizia 75 ' (9 815 parole) - 01:14, 16 mag 2021

