La definizione e la soluzione di: Ampolla per un condimento untuoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Oliera

Curiosità/Significato su: Ampolla per un condimento untuoso Defecazione (sezione Ausilii ed interventi per la defecazione) segmento, che si distende opportunamente a formare la ampulla recti o Ampolla rettale, si ha la stimolazione delle terminazioni sensoriali del muscolo 30 ' (3 988 parole) - 16:37, 23 mar 2021

Altre definizioni con ampolla; condimento; untuoso; Un condimento leggero; Il condimento per le trofie; Un condimento on the table 4647; Il tipico condimento di Digione; Viscido, untuoso; Untuoso, grasso; Gonfia il presuntuoso; Ultime Definizioni