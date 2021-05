La definizione e la soluzione di: Viene aggiornato in questura. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Schedario

Curiosità/Significato su: Viene aggiornato in questura Tabella dei giochi proibiti nei locali pubblici italiani locali pubblici e nei circoli privati. Tale elenco Viene compilato ed aggiornato dalle questure italiane, in funzione degli usi e costumi locali e secondo 4 ' (305 parole) - 04:37, 19 gen 2020

