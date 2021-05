La definizione e la soluzione di: La speranza di Livio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: La speranza di Livio

Battaglia delle Forche Caudine (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) disfatta dell'Allia e poi alla battaglia di Canne. Secondo la versione che ne dà Tito Livio, si trattò di una resa, non di un vero scontro: i due eserciti non 16 ' (1 390 parole) - 11:19, 2 mag 2021