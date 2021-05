La definizione e la soluzione di: Spaiati non servono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Sci

Curiosità/Significato su: Spaiati non servono Ibridizzazione (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) poter disporre di 4 elettroni Spaiati Individuare quali e quanti orbitali sono ibridati, contando anche i doppietti di non legame ("lone pair"), ma senza 8 ' (1 038 parole) - 22:25, 12 apr 2021

Altre definizioni con spaiati; servono; Servono a sostenere; Servono da ripostiglio; Si servono coi cocktail; I suoi chicchi servono per i popcorn; Ultime Definizioni