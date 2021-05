La definizione e la soluzione di: Sono in Belgio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : LG

Curiosità/Significato su: Sono in Belgio Belgio 4°40'05?E? / ?50.641111°N 4.668056°E50.641111; 4.668056 Il Belgio, ufficialmente Regno del Belgio, è uno Stato federale retto da una monarchia parlamentare 95 ' (10 945 parole) - 18:55, 5 mag 2021

