La definizione e la soluzione di: Ricoveri per bovini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Stalle

Curiosità/Significato su: Ricoveri per bovini Stalla di ricovero per animali. In particolar modo per "stalla" spesso si intende il luogo adibito alla manutenzione, foraggiatura e riposo dei bovini. Per altri 4 ' (515 parole) - 19:50, 5 gen 2021

