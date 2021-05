La definizione e la soluzione di: Recipiente per olio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : Orcio

Curiosità/Significato su: Recipiente per olio Estrazione dell'olio di oliva L'estrazione dell'olio d'oliva è un processo industriale di trasformazione agroalimentare, che ha per scopo l'estrazione dell'olio dalle drupe dell'olivo 47 ' (5 853 parole) - 22:17, 27 lug 2020

