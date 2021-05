La definizione e la soluzione di: E' posto in basso nelle carte geografiche. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Sud

Curiosità/Significato su: E posto in basso nelle carte geografiche carte da gioco italiane disegno delle carte, dipendente soprattutto dall'area geografica. In alcune regioni sono diffuse le carte a semi italiani o spagnoli, con i semi di bastoni 49 ' (4 893 parole) - 16:02, 2 mag 2021

Altre definizioni con posto; basso; nelle; carte; geografiche; Un posto al bridge; Il sonno imposto; Opposto a diluiti; L'opposto del crac; Le hanno segugio e bassotto; Basso... per l'udito; Finito... su un bassofondo; Lo ha basso chi è a terra; Si trova nelle stanze da bagno; Ordigno incendiario usato spesso nelle guerriglie urbane; Brilla nelle notti serene; È molto elevata nelle zone tropicali; __ in fiera: un diffuso gioco di carte; Distinguono le carte; Distingue le carte da gioco; Una linea sulle carte geografiche; Una linea sulle carte geografiche; Ultime Definizioni