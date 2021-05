La definizione e la soluzione di: Non sempre ingrandisce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Lente

Curiosità/Significato su: Non sempre ingrandisce Roccia sedimentaria (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) si aggiunge non di rado l'azione dell'acqua che infiltrandosi nelle fessure e congelando per effetto delle basse temperature, ingrandisce le fratture 16 ' (1 963 parole) - 22:11, 12 apr 2021

