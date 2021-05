La definizione e la soluzione di: Messe in apprensione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : Preoccupate

Curiosità/Significato su: Messe in apprensione In Another Country una spiaggia della Corea del Sud, in apprensione per effetto di un qualche evento non precisato che le ha Messe in fuga. La mamma rassicura la figlia 3 ' (387 parole) - 20:48, 21 lug 2020

Altre definizioni con messe; apprensione; Il principe di Messene che fu uno degli Argonauti; Fedeli alle promesse; Inserite, messe in mezzo; Un locale per scommesse; Ultime Definizioni