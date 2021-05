La definizione e la soluzione di: Malvagi, sacrileghi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Malvagi, sacrileghi

Restaurazione diritto dei vescovi di far ritirare libri pericolosi; la legge contro il sacrilegio in Francia; una pastorale cattolica fondata in molti casi ancora sulla 26 ' (3 242 parole) - 17:33, 10 mag 2021