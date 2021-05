La definizione e la soluzione di: Che non può difendersi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Inerme

Curiosità/Significato su: Che non puo difendersi Jiu jitsu brasiliano (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) disciplina insegna come suo fondamento che una persona più piccola e debole può difendersi con successo da un assalitore più grande e più forte portando lo scontro 26 ' (3 101 parole) - 10:19, 19 nov 2020

