In casa è dura

Soluzione 2 lettere : Ci

Curiosità/Significato su: In casa e dura Chiesa di dura Europos 40°43'40.65?E? / ?34.745829°N 40.727958°E34.745829; 40.727958 La chiesa di dura Europos (nota anche come casa-chiesa di dura Europos) è la prima casa-chiesa 7 ' (751 parole) - 20:19, 5 apr 2021

