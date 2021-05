La definizione e la soluzione di: Lo si batte in segno di pentimento. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Petto

Curiosità/Significato su: Lo si batte in segno di pentimento Giovanni Papini (categoria Voci biografiche con codici di controllo di autorità) Descrivendo le posizioni assunte prima e dopo lo scoppio della prima guerra mondiale rivelò un pentimento sincero e intimo per il suo iniziale interventismo 58 ' (5 934 parole) - 12:42, 12 mag 2021

