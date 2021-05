La definizione e la soluzione di: In altri tempi veniva lavata... col sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Onta

Curiosità/Significato su: In altri tempi veniva lavata... col sangue Graal (sezione Il Graal come sangue reale) Troyes (XII secolo). In questo racconto il Graal non viene definito "sacro" e non è ancora identificato col Calice contenente il sangue di Cristo. Non si 41 ' (4 709 parole) - 21:56, 14 mag 2021

