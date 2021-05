La definizione e la soluzione di: Sono pari in curva. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : UV

Curiosità/Significato su: Sono pari in curva curva di Phillips In macroeconomia, la curva di Phillips è una relazione inversa tra il tasso di inflazione e il tasso di disoccupazione. Essa afferma che un aumento della 14 ' (1 943 parole) - 12:20, 22 dic 2020

Sono orologi di precisione; Lo sono Comaschi e Lecchesi; Sono pari in fogli; In tendenza sono doppie; Sono pari in fogli; Sono pari nei robot; Un Pari inglese; Il primo dei numeri pari; Coreografia in curva; Sono... pari in curva; S'incurvano sotto il peso dei frutti; Lo slittamento dell' auto in curva;