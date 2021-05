La definizione e la soluzione di: Ci si preoccupa per i suoi cambiamenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Clima

Curiosità/Significato su: Ci si preoccupa per i suoi cambiamenti Prima guerra mondiale ( I guerra mondiale) pericolose le traversate. I fronti dove si combatteva e quelli dove ci si aspettava di farlo erano ormai numerosi. Tutti i belligeranti iniziarono a impiegare 200 ' (24 964 parole) - 16:05, 14 mag 2021

