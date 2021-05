La definizione e la soluzione di: Un medico specialista in riabilitazione motoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Fisiatra

Curiosità/Significato su: Un medico specialista in riabilitazione motoria Ortottista (sezione In Italia) dell'oculista, medico chirurgo specialista in oftalmologia. L'oculista è l'unico professionista abilitato, per definizione, ad eseguire un atto medico in campo 7 ' (875 parole) - 00:15, 11 mar 2021

