La definizione e la soluzione di: In marzo e in aprile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Ar

Curiosità/Significato su: In marzo e in aprile 1985 ( aprile 1985) Ja'far al-Nimeyri in un colpo di Stato militare guidato dal ministro della Difesa Suwwar al-Dhahab. 7 aprile: Pasqua cattolica 11 aprile: i media statali 16 ' (1 696 parole) - 12:26, 23 apr 2021

Altre definizioni con marzo; aprile; Quelle di marzo furono fatali a Giulio Cesare; Una santa del 22 marzo; __di marzo: viene assassinato Giulio Cesare; La compianta Marzotto della moda; Nata a Miami il 16 aprile 1996, l' attrice raffigurata nella foto è la protagonista della fortunata serie Tv La regina degli scacchi; Il segno che va dal 21 marzo al 20 aprile; Alla metà d'aprile; Nelle date vale aprile; Ultime Definizioni