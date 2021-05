La definizione e la soluzione di: E' doveroso per chi ha offeso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Scusarsi

Curiosità/Significato su: E doveroso per chi ha offeso Omissione di soccorso presenza di omissione di soccorso da parte di chi ha una condotta riconducibile all'incidente. L'art. 189, per quanto penalmente rilevante, disciplina obblighi 18 ' (2 413 parole) - 21:37, 16 feb 2021

Altre definizioni con doveroso; offeso; E' doveroso per chi ritarda; Ultime Definizioni