La definizione e la soluzione di: Il dittongo in quarta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : Ua

Curiosità/Significato su: Il dittongo in quarta Prima declinazione latina sec. a.C. in poi attenueranno il suono /i/ in /e/ formando il dittongo ae che subirà nella pronuncia il fenomeno della monottongazione. Il dativo e l'ablativo 11 ' (1 054 parole) - 18:33, 29 mar 2021

