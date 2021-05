La definizione e la soluzione di: Si dice per abbreviare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Eccetera

Curiosità/Significato su: Si dice per abbreviare Robert Baden-Powell Gli scout e le guide lo chiamano più semplicemente B.-P. (come soleva abbreviare la sua firma). Il giorno della sua nascita è festeggiato con il nome di 49 ' (5 953 parole) - 12:16, 15 mag 2021

Altre definizioni con dice; abbreviare; Si dice brindando fra amici; Si dice di furfante matricolato; Si dice di conto molto alto; La tredicesima lettera dell'alfabeto greco; Può abbreviare nostro; Può abbreviare numero; Si scrive per abbreviare; Si può abbreviare S; Ultime Definizioni