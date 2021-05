La definizione e la soluzione di: Come dire compact disc. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Cd Rom

Curiosità/Significato su: Come dire compact disc compact disc Se stai cercando il mimi album dei 24 grana, vedi Mini CD (album). Il compact disc (nome inglese che tradotto letteralmente significa "disco compatto", 29 ' (3 862 parole) - 16:39, 13 mag 2021

Lo sono le necropoli come Tarquinia e Cerveteri; Come il calcolatore non digitale; Basse e larghe come le sogliole; Un frutto come l'ananas; Gabriele __: ha diretto L'ultimo bacio; Jean, ex direttore generale della scuderia Ferrari; In quella direzione... nota; Ammorbidire un esaminatore; Legge il compact disc; Disco in vinile o..; Discussione, alterco; Discorso vago; La discesa dei barbari;