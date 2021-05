La definizione e la soluzione di: Benedice "urbi et orbi". Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Papa

Curiosità/Significato su: Benedice urbi et orbi Regina Caeli della benedizione urbi et orbi. Se però il Regina Caeli è stato cantato al termine della Messa che ha preceduto il messaggio urbi et orbi, il papa non ripete 14 ' (1 162 parole) - 18:07, 2 mag 2021

Altre definizioni con benedice; urbi; orbi; Furbi e astuti; Permette di diagnosticare disturbi al cuore; Sigla di Pesaro e Urbino; Studia i disturbi della voce; Rende morbida la poltrona; Ammorbidire un esaminatore; Affettuoso o morbido; La morbidezza tipica della seta; Ultime Definizioni