La definizione e la soluzione di: Arresta il traffico su una sola carreggiata in prossimità di un passaggio a livello. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Semibarriera

Curiosità/Significato su: Arresta il traffico su una sola carreggiata in prossimita di un passaggio a livello Disastro del Vajont (categoria Collegamento interprogetto a una categoria di Wikimedia Commons presente ma assente su Wikidata) vista la carreggiata molto danneggiata. Linari, quindi, si incamminò a piedi verso la diga, lungo la strada di servizio in sponda destra, con il geometra 150 ' (18 503 parole) - 16:05, 12 mag 2021

Altre definizioni con arresta; traffico; sola; carreggiata; prossimità; passaggio; livello; Un grido che arresta; Un comando che arresta; Il comando che arresta; S'arresta con la bonaccia; La ZTL senza Traffico; Il traffico di merci in entrata e in uscita da un magazzino; Sono uguali in traffico; In molte città è chiuso al traffico; Sorgeva presso l'odierna Isola Farnese; Di lei ce n'è una sola; L'isola con Giacarta; Una penisola sul Mar Egeo; Consente il passaggio d'una persona per volta; Passaggio da gol; Passaggio spiovente in area; Passaggio da colpo di testa; Situati allo stesso livello ; Ultime Definizioni