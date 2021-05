La definizione e la soluzione di: Una bobina di filato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Una bobina di filato

Filatura (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) sequenza di operazioni necessarie alla trasformazione delle fibre tessili in filato oppure filo, sia lo stabilimento industriale (filanda, filatoio) in cui 12 ' (1 457 parole) - 10:28, 14 gen 2021