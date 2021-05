La definizione e la soluzione di: Il troncamento di sillaba finale in una parola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Apocope

Curiosità/Significato su: Il troncamento di sillaba finale in una parola Apocope ( troncamento (linguistica)) In linguistica, l'apocope, detta anche troncamento, indica la caduta di un fono o di una sillaba nella parte finale di parola. Il fenomeno può essere 19 ' (2 194 parole) - 09:34, 23 mar 2021

