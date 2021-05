La definizione e la soluzione di: Sono lunghe per chi veglia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Notti

Curiosità/Significato su: Sono lunghe per chi veglia Veglie stradali principali Sono rappresentati dalle strade provinciali: SP 14 per Carmiano, SP 15 per Novoli e Trepuzzi, SP 17 che collega Veglie da un lato a Salice 20 ' (2 086 parole) - 16:12, 28 mar 2021

Altre definizioni con sono; lunghe; veglia; In quella sismica sono frequenti i terremoti; Sono comuni a Natale, Pasqua e Capodanno; Lo sono i bruchi; Se saltano... sono guai; Maglia a maniche lunghe; Le ha lunghe l'albatro; Lunghezza temporale; Uccello di palude dalle lunghe zampe rosee; Sistema di sorveglianza effettuato con telecamere; Svegliare; Li sorvegliano gli archeo­logi; Svegliati con un sinonimo; Ultime Definizioni