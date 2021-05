La definizione e la soluzione di: Lo sono gli asili per bambini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Infantili

Curiosità/Significato su: Lo sono gli asili per bambini Asilo nido (difficilmente ospitano più di 60-70 bambini), realizzati su lotti autonomi con ampia area verde a disposizione. Gli asili sono concepiti in funzione dello specifico 7 ' (930 parole) - 13:03, 2 apr 2021

Altre definizioni con sono; asili; bambini; Sono tre negli incontri di boxe fra dilettanti; Che si possono contestare; Sono simili ai merluzzi; In quella sismica sono frequenti i terremoti; La squadra brasiliana dove giocò Pelé; Vi è la mirabile Basilica di San Vitale; L'antica Basilicata; Pappagallo brasiliano; Cavalli adatti ai bambini; Un saluto tra bambini e colleghi; Rendono felici i bambini; Farina per i bambini; Ultime Definizioni