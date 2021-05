La definizione e la soluzione di: In quella sismica sono frequenti i terremoti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Area

Curiosità/Significato su: In quella sismica sono frequenti i terremoti Terremoto Ingegneria sismica Ipocentro Isolamento sismico Isolatori sismici Legge di Omori Lista di terremoti terremoti in Italia terremoti in Giappone terremoti in Cile 43 ' (4 852 parole) - 20:30, 6 mag 2021

