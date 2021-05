La definizione e la soluzione di: Può gravare su uno stabile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Curiosità/Significato su: Puo gravare su uno stabile

Tennis (categoria P797 assente su Wikidata) (disambigua). Il tennis (il nome può essere tradotto in italiano con un termine arcaico non più in uso quale “schiaffo palla”) è uno sport della racchetta che 64 ' (9 379 parole) - 23:05, 12 mag 2021