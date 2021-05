La definizione e la soluzione di: Per lo scarico delle stive. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : Gru

Curiosità/Significato su: Per lo scarico delle stive Ponte (nautica) poppa, avente funzione di copertura di stive, depositi e locali sottostanti ed, eventualmente, base per altre stive depositi o locali sovrastanti. Dal punto 8 ' (1 156 parole) - 16:30, 24 mar 2020

