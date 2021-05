La definizione e la soluzione di: Ha per emissario il Niagara. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Erie

Curiosità/Significato su: Ha per emissario il Niagara Lago Erie immissario del lago Erie è il fiume Detroit (che proviene dal lago Huron), mentre il suo unico emissario è il fiume Niagara, che conduce al lago Ontario 5 ' (549 parole) - 15:09, 24 feb 2021

