Soluzione 7 lettere : Plurale

Curiosità/Significato su: Un numero... in grammatica grammatica valenziale Barcellona la prima conferenza mondiale incentrata sulla grammatica valenziale. La grammatica valenziale è un modello di descrizione della frase diverso da quello 5 ' (320 parole) - 17:04, 21 mar 2021

